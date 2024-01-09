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DÜNYA
Eklenme tarihi: 9 Ocak 2024 Salı 11:34

Kara ve demir yollarının inşaatı aralıksız sürüyor! Azerbaycan, batı illeri ile Nahçıvan'ı birleştirecek

Azerbaycan, batı illeri ile Nahçıvan'ı birleştirecek, aynı zamanda Çin'den Orta Asya, Hazar Denizi, Kafkasya ve Türkiye'ye uzanan Orta Koridor'un da güzergahlarından olacak Zengezur Koridoru'ndan geçecek kara ve demir yollarının inşaatını aralıksız sürdürüyor.

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