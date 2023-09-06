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DÜNYA
Eklenme tarihi: 6 Eylül 2023 Çarşamba 13:04

Kanyondan topladığı ağaç dallarını sanat eserine dönüştürüyor! Görenler hayranlığını gizleyemiyor

Rus heykeltıraş Mikhail Tchernega, çevrenin ve yaban hayatın önemini anlatmak için Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan Göynük Kanyonu'ndaki dereden topladığı ağaç dallarıyla sanat eseri yapıyor.

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