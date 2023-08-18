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DÜNYA
Eklenme tarihi: 18 Ağustos 2023 Cuma 09:38

Kanarya Adaları'ndaki yangın kontrolden çıktı! 5 köy tahliye edildi

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan Tenerife'de çıkan orman yangınları yaklaşık 3000 hektar ormanlık alanı kül ederken yerleşim yerlerini tehdit eden orman yangını nedeniyle beş köy ise boşaltıldı. Kanarya Adaları Özerk Yönetimi Başkanı Fernando Clavijo yaptığı açıklamada, “Yangın kontrolden çıkmış durumda. Tablo çok pozitif görünmüyor.” ifadelerini kullandı.

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