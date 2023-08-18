Kanarya Adaları'ndaki yangın kontrolden çıktı! 5 köy tahliye edildi

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İspanya yangınlarla mücadele ediyor. Tenerife Adası'nda çıkan yangını söndürme ve risk altındakileri tahliye çalışmaları sürüyor.

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Kanarya Adaları Özerk Yönetimi Başkanı Fernando Clavijo, basına yaptığı açıklamada, "Yangın kontrolden çıkmış durumda. Tablo çok pozitif görünmüyor." ifadelerini kullandı.

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Bunun son 40 yılın "en kötü orman yangını" olduğunu söyleyen Clavijo, yangın söndürme çalışmalarının son derece zor ilerlediğini çünkü orman yangınının tahminlerin aksine "kendi iklimini" yarattığını belirtti.

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Tenerife'deki yangını kısa sürede söndürmenin "kritik" olduğunu vurgulayan Clavijo, pazar gününe kadar her geçen gün havanın daha da ısınacağını söyledi.

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Yangında 48 saatten kısa bir süre içinde 3000 hektarlık alanın kül olduğunu belirten Clavijo, söndürme çalışmalarında 200'den fazla personelle 13 uçak ve helikopterin görev aldığını kaydetti.

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Bölgede itfaiyecilerin daha rahat hareket edebilmelerini sağlamak için yaklaşık 7 bin 600 kişiye tahliye uyarısı yapıldığı aktarıldı.

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Yangının tehdit oluşturduğu Arrate, Chivisaya, Media Montana, Ajafona ve Las Lagunetas köylerinin önlem olarak tahliye edilmesinin yanı sıra adanın kuzey kesimlerindeki dağlara giden yolların da geçici süreliğine kapatıldığı bildirildi.