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DÜNYA
Eklenme tarihi: 25 Mart 2022 Cuma 16:55

Kadıköy'ün üç katı büyüklüğünde bir alan tamamen eridi

Amerikan Uzay ve Havacılık İdaresi (NASA) ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından paylaşılan uydu fotoğraflarıi Doğu Antarktika'da Kadıköy'ün üç katı büyüklüğündeki bir buz sahanlığının tamamen çöktüğünü göstedi. Bilim insanları çökmenin, kutup bölgesinde yaşanan rekor sıcaklıkların ardından geldiğini açıkladı. Uzmanlar, bu durumun küresel çapta etkili olacak çevre felaketinin ilk adımı olduğunu söyledi.

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