Kaçakçılar sınır tanımıyor! Şeytanın bile aklına gelmez

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Endonezya'nın Bali Adası'ndan Avustralya'ya özel yapılmış bir yelek içinde gizlenerek kaçırılmaya çalışılan 37 adet papağan yumurtası ele geçirildi.

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Dünya genelinde önlemler arttıkça, uyuşturucu kaçakçıları da hayal gücünde sınır tanımıyor! Ama yine de yakalanmaktan kurtulamıyorlar...

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Alman uyuşturucu kaçakçısının 6 kilogram kokaini saklamak için bulduğu yaratıcı yöntem ağızları açık bırakan türden. Barcelona havaalanında şüphe üzerine durdurulan ve aranan Alman'ın 6 kiloluk kokainden bermuda şort yaptığı ve bunu kot pantolonunun altına giydiği ortaya çıktı. Uyanık kaçakçıyı ele veren ise narkotik polis köpekleri oldu.

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Bir başka 'yaratıcı' uyuşturucu kaçakçısı ise 25 kilo kokaini 407 dolmalık kabağın içine gizledi, ama onun da foyası ortaya çıktı.

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İç çamaşırlarının arasına gizlenen uyuşturucular...

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Kırık bacak yöntemi... Alçıya gizlenen uyuşturucu...

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Evcil hayvanlar da kaçakçılardan nasibini alıyor. Bermuda cinsi bu sevimli köpeğin midesinde kilolarca eroin ele geçirildi.

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Eroin plastik zulalar içine saklanarak köpeğin yutması sağlanmış...

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Gıdalara paketlerinin arasına...

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Dondurulmuş balığın içine...

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Prezervatife yerleştirilen uyuşturucu yılanın midesinde bulundu...

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Porselen yemek tabaklarının arası çok kullanılan bir yöntem...

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Yapay çiçeklerin arasına...

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Bobinlerin içine...

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Eşyaların arasına...

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Araba tekerleklerin içine...

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Konserve kutusunda uyuşturucu...

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Meyve suyu kutularında uyuşturucu sevkiyatı...

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