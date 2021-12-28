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DÜNYA
Eklenme tarihi: 28 Aralık 2021 Salı 10:14

Kaçakçılar sınır tanımıyor! Şeytanın bile aklına gelmez

Kaçakçıların görenleri şaşkına çeviren ilginç yöntemleri...

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