Kaçakçılar sınır tanımıyor! Şeytanın bile aklına gelmez

Endonezya'nın Bali Adası'ndan Avustralya'ya özel yapılmış bir yelek içinde gizlenerek kaçırılmaya çalışılan 37 adet papağan yumurtası ele geçirildi.
Dünya genelinde önlemler arttıkça, uyuşturucu kaçakçıları da hayal gücünde sınır tanımıyor! Ama yine de yakalanmaktan kurtulamıyorlar...
Alman uyuşturucu kaçakçısının 6 kilogram kokaini saklamak için bulduğu yaratıcı yöntem ağızları açık bırakan türden. Barcelona havaalanında şüphe üzerine durdurulan ve aranan Alman'ın 6 kiloluk kokainden bermuda şort yaptığı ve bunu kot pantolonunun altına giydiği ortaya çıktı. Uyanık kaçakçıyı ele veren ise narkotik polis köpekleri oldu.
Bir başka 'yaratıcı' uyuşturucu kaçakçısı ise 25 kilo kokaini 407 dolmalık kabağın içine gizledi, ama onun da foyası ortaya çıktı.
Evcil hayvanlar da kaçakçılardan nasibini alıyor. Bermuda cinsi bu sevimli köpeğin midesinde kilolarca eroin ele geçirildi.