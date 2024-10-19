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DÜNYA
Eklenme tarihi: 19 Ekim 2024 Cumartesi 12:48

Japonya'da iktidar partisi alarmda! Başbakanlık Ofisi'ne molotoflu saldırısı düzenlendi