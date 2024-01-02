Japonya'da gerçekleşen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 24 'e yükseldi

Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaletinde ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde 24 kişi hayatını kaybetti.

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Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, dün batıdaki İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ila 7 arasında değişen çok sayıda deprem meydana geldi.