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DÜNYA
Eklenme tarihi: 2 Ocak 2024 Salı 08:42

Japonya'da gerçekleşen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 24 'e yükseldi

Japonya'nın batısında İşikawa'daki depremlerde 24 kişi öldü

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