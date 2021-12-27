Japonların kendilerine özgü sokak yemekleri

Bu yiyecekte, istiridye kabuklarından ayrılır ve çiğ olarak tüketilir.
Zehirli iğnelere sahip olan ve çıplak ayakla asla basılmaması gereken deniz kestanesini Japonlar yemek olarak tüketiyor.
Bu da diğerleri gibi deniz canlısı. Japonlar bu canlıyı kabuklarından ayırdıktan sonra çiğ olarak tüketiyor.
Tek elle tutması dahi zor olan bu dev canlı, ilk önce kabuklarından ayrılıyor.
Ardından da içindeki etler dışarı çıkarılıyor. Ancak yemek yapıldıktan sonra yine kabuğunda servis ediliyor.
Deniz tarağındaki etler ilk önce temizlenip doğranıyor.
Ardından da temizlenmiş et, kabuğun üzerinde ızgarada pişiriliyor.
Bu balığın büyük bir kısmı aslında zehirli. Bu nedenle balığın iyice temizlenmiş olması gerekiyor.
Eğer Japonya'ya giderseniz bu balığı yerken iki kez düşünün.
Takosen, yumurta un ve su karışımından yapılan bir hamur yemeği.
Bu karışım sebze ve deniz ürünleriyle zenginleştiriliyor.