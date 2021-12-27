Japonların kendilerine özgü sokak yemekleri

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1- Dev istiridye

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Bu yiyecekte, istiridye kabuklarından ayrılır ve çiğ olarak tüketilir.

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2- Deniz kestanesi

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Zehirli iğnelere sahip olan ve çıplak ayakla asla basılmaması gereken deniz kestanesini Japonlar yemek olarak tüketiyor.

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3- Geuduck sashimi

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Bu da diğerleri gibi deniz canlısı. Japonlar bu canlıyı kabuklarından ayırdıktan sonra çiğ olarak tüketiyor.

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4- Dev çatılı

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Tek elle tutması dahi zor olan bu dev canlı, ilk önce kabuklarından ayrılıyor.

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Ardından da içindeki etler dışarı çıkarılıyor. Ancak yemek yapıldıktan sonra yine kabuğunda servis ediliyor.

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5- Dev deniz tarağı

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Deniz tarağındaki etler ilk önce temizlenip doğranıyor.

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Ardından da temizlenmiş et, kabuğun üzerinde ızgarada pişiriliyor.

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6- Fugu sashimi

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Bu balığın büyük bir kısmı aslında zehirli. Bu nedenle balığın iyice temizlenmiş olması gerekiyor.

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Eğer Japonya'ya giderseniz bu balığı yerken iki kez düşünün.

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7- Takosen

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Takosen, yumurta un ve su karışımından yapılan bir hamur yemeği.

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Bu karışım sebze ve deniz ürünleriyle zenginleştiriliyor.

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