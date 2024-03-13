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DÜNYA
Eklenme tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 09:06

Japon uydusunu taşıyan Kairos roketi kalkıştan sonra patladı

Japonya'da Space One Co. firmasının, hükümete ait uydu taşıyan 'Kairos' roketi kalkıştan hemen sonra patladı.

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