İtalya'da öğrenciler Filistin için eylemde

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İtalya'daki Napoli Orientale Üniversitesi'nde bir grup öğrenci, Filistin'e destek amacıyla eylem yaptı.

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İtalyan basınında yer alan haberlere göre, bir grup öğrenci Filistin'e destek için Napoli Orientale Üniversitesi'nin merkez binası Giusso Sarayı'nda bir araya geldi.

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Öğrenciler, sarayın balkonundan "Zafere kadar Filistin'le" yazılı bir pankart açtı.

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Öğrenciler yaptıkları yazılı açıklamada, yiyecek, su, yakıt erişiminin engellendiği, okulların ve hastanelerin bombalandığı Gazze'de "fiili bir soykırım" olduğunu kaydederken, bugüne kadar 10 bin Filistinlinin öldürülmesini "benzeri görülmemiş bir katliam" ve "gerçek bir etnik temizlik" olarak niteledi.

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Ayrıca öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları karşısında sessiz kalmakla suçladıkları İtalyan hükümetini de protesto etti.

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Üniversite yönetiminden yapılan açıklamada ise öğrencilerin, sabah yerel saatle 07.30'da binaya girerek personeli dışarı çıkardığı ve içeride barikat kurduğu belirtildi.

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Üniversite Rektörü Prof. Roberto Tottoli de "Tarihi binalarımızdan birinin işgalini, sadece üniversiteye karşı değil, aynı zamanda demokrasiye ve kurumlarına karşı olan gerçek bir şiddet eylemi olarak güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesini kullandı.

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Öğrenciler, birkaç hafta önce de üniversite binasına Filistin Bayrağı asmıştı.

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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

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İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 345'i asker, 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

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İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 800'ü çocuk, 2 bin 550'si kadın olmak üzere 9 bin 770 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı.

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Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 155 Filistinliyi öldürdü.

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İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

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İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 61 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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