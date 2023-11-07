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DÜNYA
Eklenme tarihi: 7 Kasım 2023 Salı 00:46

İtalya'da öğrenciler Filistin için eylemde

İtalya'da bulunan Napoli Orientale Üniversitesi'nin merkez binası Giusso Sarayı'nda toplanan bir grup öğrenci, Filistin'e destek amacıyla eylem yaptı.

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