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DÜNYA
Eklenme tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 09:22

İtalya'da 2.turu için oy verme işlemi sona erdi! Diplomatik kuryeler vasıtasıyla Türkiye'ye ulaştırılacak

İtalya'da Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turuna yönelik oy verme işlemi tamamlandı.

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