İtalya'da 2.turu için oy verme işlemi sona erdi! Diplomatik kuryeler vasıtasıyla Türkiye'ye ulaştırılacak

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Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından oy pusulaları mühürlendi.

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Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turunda üç günlük oy verme işleminin sonunda Roma Büyükelçilği'nde 1856, Milano Başkonsolosluğu'nda ise 8656 olmak üzere İtalya'da toplam 10 bin 512 seçmen oy kullandı.

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Oy pusulaları yarın diplomatik kuryeler vasıtasıyla Türkiye'ye ulaştırılacak.

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14 Mayıs'taki 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanı Seçiminin birinci turunda İtalya'da kayıtlı toplam 20 bin 148 seçmenden 10 bin 178'i Roma Büyükelçiliği ve Milano Başkonsolosluğu'nda oy kullanmıştı.

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Bu arada, Malta'da Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliği'nde 20-21 Mayıs'ta gerçekleştirilen oy verme işlemi sonrasında kullanılan 1603 oy pusulası bu akşam saatlerinde diplomatik kuryelerle Türkiye'ye doğru yola çıkarıldı.

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