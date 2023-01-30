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DÜNYA
Eklenme tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 13:44

İşte dünyanın en tehlikeli yiyecekleri! Yanlarına bile yaklaşmayın

Bazı yiyecekler var ki yanlarına bile yaklaşılmaması gereken türden. Kimi zehirli kimiyse içinde birçok bakteri ve virüs bulunduruyor. Ancak buna rağmen dünyanın farklı köşelerinde insanlar bu yiyecekleri yemeye devam ediyor. İşte dünyanın en tehlikeli yiyecekleri...

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