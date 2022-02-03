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DÜNYA
Eklenme tarihi: 3 Şubat 2022 Perşembe 09:48

Issızlığın ortasında bir avuç Türk! Tutundukları tek şey Ren geyikleri

Moğolistan'ın kuzeyindeki ıssız ormanlarda geyik sürüleriyle yaşayan Duha Türkleri, bu ülkedeki birkaç Türk boyundan biri olarak kültürlerini devam ettiriyor.

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