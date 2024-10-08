İsrail'i vuran füzeler! İran hepsini sergiledi

Başkent Tahran'daki fuarda "Gerçek Vaat 1" ve "Gerçek Vaat 2" operasyonunda kullanılan bin 450 km menzilli Hayber Şiken balistik füzesi, bin 400 km menzilli Fettah hipersonik füzesi, bin 700 km menzilli Emad balistik füzesi, bin 800 ile 2 bin km menzilli Kadir balistik füzesi ile 3 Khordad ve Tebes adlı hava savunma sistemleri yer aldı.