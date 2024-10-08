İsrail'i vuran füzeler! İran hepsini sergiledi

İran'da Devrim Muhafızları Ordusu'na ait Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısında kullandığı füze ve insansız hava araçları sergilendi.
Başkent Tahran'daki fuarda "Gerçek Vaat 1" ve "Gerçek Vaat 2" operasyonunda kullanılan bin 450 km menzilli Hayber Şiken balistik füzesi, bin 400 km menzilli Fettah hipersonik füzesi, bin 700 km menzilli Emad balistik füzesi, bin 800 ile 2 bin km menzilli Kadir balistik füzesi ile 3 Khordad ve Tebes adlı hava savunma sistemleri yer aldı.
İsrail'in muhtemel bir saldırısına karşı İran'ın kullanabileceği değerlendirilen 2 bin km menzilli Hürremşehr balistik füzesi ve bin 900 km menzilli Siccil balistik füzesi de sergilendi.