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DÜNYA
Eklenme tarihi: 8 Ekim 2024 Salı 17:18

İsrail'i vuran füzeler! İran hepsini sergiledi

İran, İsrail saldırısında kullandığı füze ve insansız hava araçları Devrim Muhafızları Ordusu'na ait Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda sergiledi. Başkent Tahran'daki fuarda “Gerçek Vaat 1” ve “Gerçek Vaat 2” operasyonunda kullanılan silahlar sergilendi.