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DÜNYA
Eklenme tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 12:25

İsrail'de yargı reformu ateşi sönmüyor! Protestolar 33. haftasında

İsrail'de, Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesine karşı protestolar 33. haftada sürdü.

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