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DÜNYA
Eklenme tarihi: 23 Eylül 2023 Cumartesi 23:11

İsrail'de yargı düzenlemesi protestoları... 38. hafta geride kaldı

İsrail'de yargı düzenlemesine karşı protestolar 38. hafta da devam etti.

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