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DÜNYA
Eklenme tarihi: 4 Kasım 2023 Cumartesi 22:14

İsrail zulmü protesto edildi... Dünyadan Fİlistin'e destek gösterileri

Dünyanın çeşitli şehirlerinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

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