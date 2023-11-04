İsrail zulmü protesto edildi... Dünyadan Fİlistin'e destek gösterileri

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken İngiltere'nin başkenti Londra'nın tarihi "Trafalgar Meydanı"nda düzenlenen destek gösterilerinde bir araya gelen on binlerce Filistin yanlısı gösterici, "acil ateşkes" çağrısında bulundu.

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Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelen çok sayıda gösterici, ellerindeki pankart ve Filistin bayraklarıyla Filistin'e destek mesajı vererek İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.