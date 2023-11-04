İsrail zulmü protesto edildi... Dünyadan Fİlistin'e destek gösterileri

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde toplanan Filistinliler, Gazze'de öldürülen çocuklar için yürüyüş gösterisi düzenledi. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail aleyhinde sloganlar attı.
İtalya'nın başkenti Roma'daki Vittorio Emanuele meydanında toplanan genç-yaşlı binlerce kişi, Filistin'e destek için yürüdü. Göstericiler, yürüyüş sırasında İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto ederken, Filistin'le dayanışma mesajı verdi.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken İngiltere'nin başkenti Londra'nın tarihi "Trafalgar Meydanı"nda düzenlenen destek gösterilerinde bir araya gelen on binlerce Filistin yanlısı gösterici, "acil ateşkes" çağrısında bulundu.
Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelen çok sayıda gösterici, ellerindeki pankart ve Filistin bayraklarıyla Filistin'e destek mesajı vererek İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.
Almanya'nın Düsseldorf kentinde Filistin halkıyla dayanışma amacıyla düzenlenen yürüyüşe 17 binden fazla kişi katıldı. Yoğun yağmura rağmen Düsseldorf ana tren istasyonu yakınlarında toplanan göstericiler, ellerinde Filistin bayrakları ve öldürülen bebeklerin fotoğraflarıyla "Filistin'e özgürlük" sloganları atarak yürüdü.