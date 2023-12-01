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DÜNYA
Eklenme tarihi: 1 Aralık 2023 Cuma 16:29

İsrail zulmü altında Cuma namazı

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da Filistinlilere getirdiği kısıtlamalar devam ediyor. İsrail güçleri, Ras El-Amud bölgesinde toplanarak Mescid-i Aksa'ya gitmek isteyen Filistinlilere müdahale etti.

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