İsrail zulmü altında Cuma namazı

1 / 44

İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmasını 8 haftadır kısıtlıyor.

2 / 44

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa çevresinde kısıtlamalarını sürdüren İsrail polisi, geçen haftalarda olduğu gibi yine cuma namazını Aksa'da kılmak isteyen Filistinlileri engelledi.

3 / 44

Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki sokakları demir bariyerlerle kapatan İsrail güçleri, sabah saatlerinden itibaren Filistinli gençlerin hatta zaman zaman yaşlı Filistinlilerin de Aksa'ya girişine izin vermedi.

4 / 44

Cuma günleri normalde 100 ila 150 bin kişinin saf tuttuğu Mescid-i Aksa'da 7 Ekim'den bu yana 7 haftadır karşılaşılan durum tekrarlandı ve İsrail'in engellemesi nedeniyle sadece 3 bin 500 kadar Müslüman burada namaz kılabildi.

5 / 44

İsrail güçleri, Eski Şehir bölgesinde demir bariyerlerle kurduğu kontrol noktalarında kimlik denetimi yaptı ve çok sayıda Filistinliyi geri gönderdi.

6 / 44

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen Filistinli gençlere zaman zaman müdahale ederek onları tartakladı. AA kamerası en az bir Filistinlinin gözaltına alındığını görüntüledi.

7 / 44

Cuma namazı için Aksa'ya alınmayan Filistinliler, namazlarını Harem-i Şerif çevresinde kıldı.

8 / 44

Yüzlerce Filistinli, Mescid-i Aksa'yı karşıdan gören Ra's el-Amud Mahallesi'ndeki camide ve caminin çevresindeki kaldırımlarda saf tuttu.

9 / 44

İsrail güçleri, namazı Mescid-i Aksa yakınındaki Vadi el-Cevz Mahallesi'nde kılmak isteyen Filistinli gençlere ise göz yaşartıcı gazın yanı sıra TOMA'dan sıkılan pis kokulu sularla müdahale etti.

10 / 44



11 / 44



12 / 44



13 / 44



14 / 44



15 / 44



16 / 44



17 / 44



18 / 44



19 / 44



20 / 44



21 / 44



22 / 44



23 / 44



24 / 44



25 / 44



26 / 44



27 / 44



28 / 44



29 / 44



30 / 44



31 / 44



32 / 44



33 / 44



34 / 44



35 / 44



36 / 44



37 / 44



38 / 44



39 / 44



40 / 44



41 / 44



42 / 44



43 / 44

