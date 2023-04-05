İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi! 200 Filistinliyi gözaltına aldı

1 / 30



Vadi Halva Enformasyon Merkezi Avukatı Firas el-Cebrini Filistin basınına yaptığı açıklamada, gece çıkan olayların ardından şu ana kadar Mescid-i Aksa'da bulunanlardan 200 Filistinlinin İsrail polisi tarafından gözaltına alındığını duyurdu.