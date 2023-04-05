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DÜNYA
Eklenme tarihi: 5 Nisan 2023 Çarşamba 09:57

İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi! 200 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında 200 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

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