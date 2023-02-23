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DÜNYA
Eklenme tarihi: 23 Şubat 2023 Perşembe 10:03

İsrail Gazze'deki bazı noktalara hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bazı hedeflere hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

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