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DÜNYA
Eklenme tarihi: 8 Ağustos 2023 Salı 09:35

İsrail, Abdul-Fettah el-Huruşa'nın ailesinin yaşadığı evini patlattı

İsrail askerleri, şubat ayında Huvvara beldesindeki silahlı saldırıdan sorumlu tuttuğu Abdul-Fettah el-Huruşa'nın ailesinin yaşadığı evi bomba yerleştirerek patlattı.

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