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DÜNYA
Eklenme tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 09:45

İşgalci İsrail'in, Refah'a saldırıları! 100'den fazla kişi öldü

İsrail'in, güvenli bölge olduğunu iddia ederek insanları sürdüğü Gazze'nin Mısır sınırındaki Refah kentine düzenlediği saldırılarında 100'den fazla kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin yaralandığı bildirildi.

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