İşgalci İsrail'e verilen desteğe tepkiler büyüyor... ABD Kongre binası önünde protesto

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Başkent Washington'daki Kongre binasının merdivenlerinde toplanan bir grup Amerikalı aktivist, ellerinde taşıdıkları Filistin bayrakları ve sembolik bebek tabutlarıyla İsrail'in Gazzeli sivillere yönelik saldırılarını ve ABD'nin İsrail'e verdiği desteği protesto etti.