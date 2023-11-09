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DÜNYA
Eklenme tarihi: 9 Kasım 2023 Perşembe 00:02

İşgalci İsrail'e verilen desteğe tepkiler büyüyor... ABD Kongre binası önünde protesto

İşgalci İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği katliamlara ve ABD'nin katliamlara verdiği desteğe karşı toplanan kalabalık ABD Kongre binası önünde protesto gösterisi düzenledi.

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