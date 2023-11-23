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DÜNYA
Eklenme tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 01:46

İşgalci İsrail yine Batı Şeria'yı vurdu: 7 Filistinli katledildi

İşgalci İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik SİHA saldırısında şehit edilen 7 Filistinli için kentte cenaze töreni düzenledi.

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