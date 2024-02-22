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DÜNYA
Eklenme tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 17:08

İşgalci İsrail savaş uçaklarının Lübnan semalarında! Sonik patlama paniğe yol açtı

Lübnan hava sahasını ihlal eden İsrail savaş uçakları, Sur kenti semaları üzerinden ses hızını geçerek art arda 2 defa sonik patlamaya neden oldu.

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