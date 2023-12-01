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DÜNYA
Eklenme tarihi: 1 Aralık 2023 Cuma 01:48

İşgalci İsrail Gazze Şeridi'ne yardımları engelliyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ambargosu sürerken bölgeye insani yardım taşıyan tırların girişinde İsrail ordusunun engelleri nedeniyle aksamalar yaşandığı belirtildi.

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