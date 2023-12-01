İşgalci İsrail Gazze Şeridi'ne yardımları engelliyor

Gazze Şeridi'ndeki insani aranın başladığı 24 Kasım'dan bu yana yüzlerce yardım tırı Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı üzerinden bölgeye giriş yaptı.

Gazze Şeridi'ne insani aranın başlamasından bu yana bin 28 yardım tırı giriş yaptı, 254 yardım tırının dağıtımı gerçekleştirildi.

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Sabah saatlerinden bu yana Gazze'ye gaz ve yakıt taşıyan 7 tırın giriş yaptığını belirten Ebu Muhsin, yardım tırlarının geri kalanının henüz bölgeye girmediğini aktarıldı.