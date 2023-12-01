İşgalci İsrail Gazze Şeridi'ne yardımları engelliyor

Gazze Şeridi'ne insani aranın başlamasından bu yana bin 28 yardım tırı giriş yaptı, 254 yardım tırının dağıtımı gerçekleştirildi.
Gazze Şeridi'ndeki insani aranın başladığı 24 Kasım'dan bu yana yüzlerce yardım tırı Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı üzerinden bölgeye giriş yaptı.
Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, dün Gazze şehri ile şeridin kuzeyindeki bölgelerde 21 tırdaki yardımların teslimatının yapıldığı belirtildi.
İnsani aranın başlamasından bu yana 254 yardım tırının dağıtımının başarıyla gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, gıda, su, bebek maması ve battaniye gibi hayati önem taşıyan yardımların binlerce kişiye ulaştırıldığı kaydedildi.
Filistin Kızılayı ayrıca 24 Kasım ve 29 Kasım tarihleri arasında Refah Sınırı üzerinden bin 28 yardım tırının Gazze Şeridi'ne giriş yaptığını açıkladı.
İsrail ile Hamas arasında çatışmalara "insani ara" verilmesi mutabakatı kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi'ne gaz ve yakıt taşıyan 7 tırın daha ulaştığı bildirildi.
Sabah saatlerinden bu yana Gazze'ye gaz ve yakıt taşıyan 7 tırın giriş yaptığını belirten Ebu Muhsin, yardım tırlarının geri kalanının henüz bölgeye girmediğini aktarıldı.
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti
İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 73 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 210 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.
Katar, 27 Kasım'da Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani aranın" 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.
İsrail ordusu, 30 Kasım'da bir tarih belirtmeden "insani aranın" uzatıldığını duyururken, Hamas, söz konusu aranın 1 gün uzatıldığını açıkladı.