İşgalci İsrail Batı Şeria'da ablukaya devam ediyor... Cenin Mülteci Kampı'na baskın

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı
Öte yandan İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda biri çocuk 3 Filistinliyi yaraladı, 3 Filistinliyi ise gözaltına aldı.
Cenin kenti üzerinde bir keşif uçağının uçtuğu, evlerin ve binaların çatısına keskin nişancıların konuşlandırıldığı, kentteki ve Cenin Mülteci Kampı'ndaki çok sayıda mahallede elektrik kesintilerinin yaşandığı belirtildi.
Cenin kentinde bulunan El-Emel Devlet Hastanesi çevresine takviye birlikler gönderen İsrail güçleri, hastane çevresine keskin nişancılar konuşlandırdı ve ambulansları durdurarak arama yaptı.