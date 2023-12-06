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DÜNYA
Eklenme tarihi: 6 Aralık 2023 Çarşamba 01:07

İşgalci İsrail Batı Şeria'da ablukaya devam ediyor... Cenin Mülteci Kampı'na baskın

İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'ya yönelik baskın ve saldırılara devam ediyor. Cenin mülteci kampına baskın düzenlendi

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