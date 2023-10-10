İşgalci İsrail, Abluka altındaki Gazze'yi enkaza çevirdi

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İsrail savaş uçaklarının başlattığı yoğun bombardıman sonucu Gazze Şeridi'ndeki başta Er-Rimal Mahallesi olmak üzere bazı mahalleler moloz yığını haline geldi.

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"Gazze Şeridi'nin en prestijli mahallesi" olarak anılan Rimal, İsrail savaş uçaklarının ev ve binaları yerle bir ederek, moloz ve demir yığınına çevirdiği bir yere dönüştü.

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Saldırıların ardından evlerinin durumuna bakmaya gelen bölge sakinleri yıkımın boyutu karşısında şaşkınlığa uğrarken, büyük bir şok ve üzüntü yaşadı.

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İsrail savaş uçakları dün gün boyu evlerin yanı sıra kamu binalarını, bakanlıkları, hizmet tesislerini, camileri ve okulları da hedef aldı.

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İsrail savaş uçakları dün gün boyu evlerin yanı sıra kamu binalarını, bakanlıkları, hizmet tesislerini, camileri ve okulları da hedef aldı.

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Bu saldırılar sonucunda mahallede yaşayan aileler başka bölgelere kaçmak zorunda kalırken, bazı aileler de İsrail ordusunun evlerini derhal terk etmelerini istemesi üzerine erken saatlerde evlerinden çıktı.

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İsrail savaş uçakları dün, Gazze Şeridi'ndeki Er-Rimal Mahallesi'nin büyük bölümünü bombalamıştı.

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- İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI



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Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

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Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

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İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarına dördüncü gününde de devam ediyor. Saldırılar sonucu Gazze kentindeki Kızılhaç binası hasar gördü.

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İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde bulunan belediye binasını bombaladı. Filistinliler, saldırı sonucu yerle bir olan binanın enkazında inceleme yaptı.

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