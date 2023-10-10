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DÜNYA
Eklenme tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 12:33

İşgalci İsrail, Abluka altındaki Gazze'yi enkaza çevirdi

İsrail savaş uçakları, Rimal başta olmak üzere Gazze'nin birçok mahallesini enkaza çevirdi

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