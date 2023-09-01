  • $26,709
  • 28,8612
  • 1665.01
  • 8056.12

Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 1 Eylül 2023 Cuma 23:41

İşgalci İsrail 9 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria ve abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde 9 kişi yaralandı.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.