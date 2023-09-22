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DÜNYA
Eklenme tarihi: 22 Eylül 2023 Cuma 23:19

İşgalci İsrail 28 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçlerinin Gazze sınırında açtığı ateş sonucu 28 Filistinli yaralandı.

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