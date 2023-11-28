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DÜNYA
Eklenme tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 16:39

İran'da 'küçük Kapadokya' olarak bilinen Türk köyü! Dünyanın En İyi Turizm Köyleri listesinde

İran'da “küçük Kapadokya” olarak da adlandırılan Tebriz şehrinin Osku ilçesine bağlı Kendovan köyü, doğal güzellikleri ve yerel lezzetleri ile daha fazla turiste ev sahipliği yapmak istiyor.

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