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DÜNYA
Eklenme tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 10:03

Irak'ta 'Erbain' Yürüyüşü

Türkiye,Azarbaycan ve İran'dan yola çıkan binlerce kişi, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve beraberindeki 72 kişinin şehit edilişinin 40. gününün anıldığı 'Erbain' törenlerine katılmak için Irak'ın çeşitli sınır kapılarından geçiş yaptı.

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