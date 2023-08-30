Irak'ta 'Erbain' Yürüyüşü

Türkiye,Azarbaycan ve İran'dan yola çıkan binlerce kişi, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve beraberindeki 72 kişinin şehit edilişinin 40. gününün anıldığı "Erbain" törenlerine katılmak için Irak'ın çeşitli sınır kapılarından geçiş yaptı.
Hz.Hüseyin ve kardeşi Hz. Abbas'ın türbelerinin bulunduğu Kerbela kentine doğru yürüyenler akşam konaklamak için Kerkük kentine bağlı Tazehurmatu nahiyesinde mola verdi.
.Tamamı Türkmenlerden oluşan Tazehurmatu nahiye halkı ''Erbain'' yürüyüşüne gelenlere yiyecek ve içecek ikramında bulundu.