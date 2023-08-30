Irak'ta 'Erbain' Yürüyüşü

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Türkiye,Azarbaycan ve İran'dan yola çıkan binlerce kişi, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve beraberindeki 72 kişinin şehit edilişinin 40. gününün anıldığı "Erbain" törenlerine katılmak için Irak'ın çeşitli sınır kapılarından geçiş yaptı.