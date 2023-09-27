Irak'ın Musul kentinde düğün salonunda yangın çıktı! 100 kişi hayatını kaybetti

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Musul Sağlık Dairesi Müdür Yardımcısı Ahmed Hamdani, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Musul'un Hamdaniye ilçesinde düğün salonundaki yangında 100 kişinin öldüğünü 500 kişinin yaralandığını söyledi.

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Havai fişekler nedeniyle çıktığı bilgisi basına yansıyan yangın esnasında düğün salonunda 800 kişinin bulunduğu öğrenildi.

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Irak haber ajansı INA'nın daha önce Musul Sağlık Dairesinden bir kaynağa dayandırdığı haberde, yangında ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiği, 150 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

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Yangın bölgesine çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edilirken, İçişleri Bakanı Abdulemir Şammari'nin de bölgeye gideceği duyurulmuştu.

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Gelin ve damadın dans ettiği esnada çıkan yangın görüntüleri sosyal medyaya da yansımıştı. Görüntülerde insanların panik içinde sağa sola koşuşturdukları yer almıştı.

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