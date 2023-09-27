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DÜNYA
Eklenme tarihi: 27 Eylül 2023 Çarşamba 09:05

Irak'ın Musul kentinde düğün salonunda yangın çıktı! 100 kişi hayatını kaybetti

Irak'ın Musul kentinde bir düğün salonunda çıkan yangında 100 kişinin hayatını kaybettiği, yaralı sayısının ise 500'e çıktığı belirtildi.

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