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DÜNYA
Eklenme tarihi: 25 Eylül 2024 Çarşamba 09:29

İntihar kapsülü ilk kez kullanıldı! 4 kişi gözaltına alındı

İsviçre'de kullanıcısının intihar etmesine olanak sağlayan kapsül görünümlü bir cihazın ilk kez kullanılmasının ardından polis, 4 kişiyi gözaltına aldı.