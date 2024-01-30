İnsanlık tarihinin en kanlı savaşları! Milyonlarca kişi hayatını kaybetti

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IMJİN SAVAŞI (1592-1598)

Tahmini ölüm sayısı: 1,100,000



Imjin Savaşı, 1592-1598 yılları arasında Japonya'nın Kore'ye karşı gerçekleştirdiği iki ayrı istiladan oluşan bir savaştır.



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MFECANE (1818-1840)

Tahmini ölüm sayısı: 1,500,000



Güney Afrika'da devlet oluşumu ve genişlemesiyle ilişkili, artan askeri çatışma ve göçün tarihsel bir dönemidir.



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İKİNCİ SUDAN İÇ SAVAŞI (1983 - 2005)

Tahmini ölüm sayısı: 1,900,000



İkinci Sudan İç Savaşı, 1983 ve 2005 yılları arasında merkezî Sudan hükûmeti ve güney Sudan illerinin bağımsızlığı için mücadele eden Sudan Halk Kurtuluş Ordusu arasında gerçekleşen savaştır. 1955 ve 1972 yılları arasında gerçekleşen Birinci Sudan İç Savaşı'nın büyük ölçüde devamıdır.



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KORE SAVAŞI (1950-1953)

Tahmini ölüm sayısı:2,500,000

Kore Savaşı, 1950-1953 yılları arasında yapılan, Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki savaştır. Soğuk Savaş'ın ilk sıcak çatışması olmuştur. Savaş, ABD ve müttefiklerinin, daha sonra da Çin'in müdahalesiyle uluslararası bir boyut kazanmıştır.





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YÜZYIL SAVAŞLARI (1337-1453)

Tahmini ölüm sayısı: 2,300,000-3,300,000



Yüz Yıl Savaşı, İngiltere Kralı III. Edward'ın Fransa tahtında hak iddia etmesiyle 1337'de başlayan ve ancak 116 yıl sonra 1453'te sona eren savaşlar dizisidir. Genel olarak 1337'de başlayıp 1453'te bittiği kabul edilen Yüz Yıl Savaşları, görünürde feodalite ve hanedan savaşıydı.



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İKİNCİ KONGO SAVAŞI (1998-2003)

Tahmini ölüm sayısı: 3,800,000



İkinci Kongo Savaşı, Afrika Savaşı veya Büyük Afrika Savaşı olarak da bilinen ve bazen Afrika Dünya Savaşı olarak da anılan, Ağustos 1998'de Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde başlayan savaştır. Birinci Kongo Savaşı'ndan bir yıl sonra başlamış ve aynı sorunlardan kaynaklanmıştır.



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VİETNAM SAVAŞI (1955-1975)

Tahmini ölüm sayısı: 4,000,000



Vietnam Savaşı veya İkinci Çinhindi Savaşı, Doğu Bloku ülkeleri olan Kuzey Vietnam, Çin ve Sovyetler Birliği ile ABD ve ABD destekçisi anti-komünist Güney Vietnam arasında yaşanan savaştır. Kore Savaşı'ndan sonra Soğuk Savaş'ın ikinci sıcak çatışması olmuştur.



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VANDALLAR SAVAŞI (533-534)

Tahmini ölüm sayısı: 5,000,000

Vandallar Savaşı, Haziran 533 - Mart 534 döneminde Bizans İmparatorluğu ile Vandal Krallığı arasında yapılan, Vandal Krallığı'nın yenilip ortadan kaldırılması ile sonuçlanan ve çoğunluğu modern Tunus'ta yer alan savaştır. Bu savaş kendini tüm Roma İmparatoru olarak gören Bizans İmparatoru (veya Doğu Roma İmparatoru) I. Justinianus'un Batı Roma İmparatorluğu'nun batıdaki arazileri tekrar eski sınırlarına kadar eline geçirmek amacı ile giriştiği bir seri muharebeden oluşan savaşların ilki idi.



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BABÜR-MARATHA SAVAŞLARI (1658-1707)

Tahmini ölüm sayısı: 5,000,000



Babür İmparatorluğu ile Maratha hükümdarı Shivaji'nin torunları arasında, Shivaji'nin 1680'deki ölümünden İmparator Aurangzeb'in 1707'deki ölümüne kadar geçen bir çatışmaydı.



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NAPOLYON SAVAŞLARI ()

Tahmini ölüm sayısı: 3,500,000-7,000,000



Napolyon Savaşları, Fransız Devrim Savaşları'nın ardından Napolyon önderliğindeki Fransa ile Avrupa'nın diğer güçlü devletlerinin oluşturduğu koalisyon arasında gerçekleşen savaş dönemi.



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ÇİN İÇ SAVAŞI (1927-1950)

Tahmini ölüm sayısı: 7,500,000



Çin İç Savaşı, Çin'de Milliyetçi Parti ile Komünist Parti arasında yaşanmış bir savaştır. 1927 yılında Kuzey Seferi sonrasında, Çan Kay Şek tarafından yönetilen Çin Milliyetçi Partisi'nin sağ kanadının ÇMP-ÇKP ittifakındaki komünistleri temizlemesi ile başladı.



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İNKA İMPARATORLUĞU'NUN İSPANYOL FETHİ (1532-1572)

Tahmini ölüm sayısı: 8,400,000



İspanyolların İnka İmparatorluğu'nu fethi, Amerika'daki İspanyol sömürgeciliğinin en önemli olayı oldu.



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OTUZ YIL SAVAŞI (1618-1648)

Tahmini ölüm sayısı: 8,000,000-11,500,000



Otuz Yıl Savaşı ya da Otuz Yıl Savaşları, çoğunlukla Kutsal Roma İmparatorluğu'nun sınırları içerisinde 1618'den 1648'e kadar sürmüştür.



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RUS İÇ SAVAŞI (1918-1922)



Tahmini ölüm sayısı: 9,000,000



Rus İç Savaşı, 1917 Ekim Devrimi'nden sonra 1918-1922 yılları arasında Bolşeviklerle muhalifleri arasında yaşanan savaştır. Savaş Beyaz Ordu birliklerinin 1918 baharında Beyaz Terör saldırılarıyla başladı.



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DUNGAN AYAKLANMASI (1862 -1877)

Tahmini ölüm sayısı: 10,000,000



Dungan Ayaklanması veya Hui Azınlık Savaşı, 19. yüzyılda Çin'in batısında meydana gelmiş dini ve etni bir ayaklanmadır. Ayaklanma, 1862 ile 1877 yılları arasında Huiler ile Çin'in Şansi, Kansu, Ningxia ve Sincan bölgelerindeki diğer bazı Müslüman gruplar tarafından gerçekleştirilmiştir.



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BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI (1914-1918)

Tahmini ölüm sayısı: 15,000,000



I. Dünya Savaşı, 28 Temmuz 1914 tarihinde başlayıp 11 Kasım 1918 tarihinde sona eren Avrupa merkezli küresel bir savaştır. II. Dünya Savaşı'na kadar Dünya Savaşı veya Büyük Savaş olarak adlandırılmıştır.



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İKİNCİ ÇİN-JAPON SAVAŞI (1983-2005)

Tahmini ölüm sayısı: 17,000,000-20,000,000



İkinci Çin-Japon Savaşı veya Direniş Savaşı, öncelikle Çin Cumhuriyeti ve Japon İmparatorluğu arasındaki askeri çatışmaydı. Savaş, II. Dünya Savaşı'nın daha geniş Pasifik Cephesi olan Çin Cephesini oluşturuyordu.



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TAİPİNG İSYANI (1850-1864)

Tahmini ölüm sayısı: 20,000,000



Taiping Ayaklanması, 19. yüzyılda Çin'i sarsan siyasal ve dinsel nitelikli ayaklanma. Avrupalı güçlerin desteğiyle ayaklanma bastırılmıştır. Fakat ayaklanma nedeniyle ülkenin büyük bölümünde geniş çaplı yıkım yaşanmış ve yaklaşık 20 milyon kişi ölmüştür.



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TİMUR'UN FETİHLERİ (1370-1405) Tahmini ölüm sayısı: 20,000,000



Timurlu fetihleri veya Timurlu savaşları, 14. yüzyılın yedinci on yılında Timur'un Çağatay Hanlığı üzerindeki kontrolü ile başlamış ve 15. yüzyılın başında Timur'un ölümüyle sona ermiştir.



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MİNG-QİNG GEÇİŞİ (1618-1683)

Tahmini ölüm sayısı: 25,000,000



Ming-Çing geçişi veya Mançuların Çin'i fethi, 17. yüzyılda Çin'de Mançurya'daki Mançu Aisin Gioro boyu tarafından kurulan Çing Hanedanı ile diğer bölgesel veya geçici güçlerle müttefik olan güney Ming Hanedanı arasında meydana gelen çatışmalardır.



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AN LUŞAN İSYANI (755-769)

Tahmini ölüm sayısı: 36,000,000



An Luşan İsyanı, Çin'de Tang Hanedanı döneminde, 16 Aralık 755'den 17 Şubat 769'a kadar sürmüş, büyük toplumsal kargaşa ve huzursuzluk ortamına neden olan ayaklanma General An Luşan'ın Kuzey Çin'de kendi imparatorluğunu ilan etmesiyle başladı.



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ÜÇ KRALLIK SAVAŞLARI (220-280)

Tahmini ölüm sayısı: 40,000,000

220'de derbeylerden Cao Cao, Cao Pi'nin Batı Han Hanedanı'nın son imparatoru Xian di'den tahtını teslim alarak Kuzey Çin'de Vey hanedanını kurmasıyla başlayarak derbeylerden Liu Bei'nin bugünkü Sichuan'da kurduğu Şu ile yine derbeylerden Sun Jian'nun oğlu ve Sun Ce'nin küçük kardeşi olan Sun Quan Güney Çin'de kurduğu Vu olmak üzere üç ülkenin güç mücadelesi yaşadındığı dönem.



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İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI (1939-1945)

Tahmini ölüm sayısı: 85,000,000



II. Dünya Savaşı, 1939'dan 1945'e kadar süren küresel savaş. Savaşa dönemin büyük güçleri ve dünya ülkelerinin büyük çoğunluğu katıldı



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