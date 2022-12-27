İnsanlık tarihinin en acımasız işkence yöntemleri! Kanınızı donduracak

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İKİ UÇLU ÇATAL İki tarafı da çatal biçiminde ve keskin olan, mahkumun boynuna bağlanabilmesi içinse ortasında bir kayış bulunduran bu işkence aleti, başını daima arkada tutmadığı takdirde mahkumun çenesinin ya da köprücük kemiğinin delinmesine sebep olmaktadır.

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DEMİR MASKE Geçmişte seks işçisi kadınları ve cadıları cezalandırmak için kullanılan bu alet, ağız kısmında keskin bir çivi bulunduruyordu ve suçlunun konuşmasını engellemek için kullanılıyordu.

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PARMAK VİDASI Mengene benzeri bir alet olan parmak vidası, tarihte suçluların el ve ayak parmaklarına zarar vermek, hatta kimi zaman koparmak için kullanılıyordu.

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TİMSAH MAKASI Büyük bir penseyi andıran timsah biçimli bu alet, önce ısıtılıyor, sonra ise mahkumun vücudundan parçalar koparmak için kullanılıyordu.

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GÖĞÜS DELİCİ Kadınlar için özel olarak tasarlanmış ender işkence aletlerinden biri olan göğüs delici, görselden anlaşılacağı üzere uçları oldukça sivri, maşa biçimli bir alettir. Kadınların meme bezlerine zarar vermesi için tasarlanmıştır ve suçluları kan kaybı ya da enfeksiyon sebebiyle öldürmektedir.

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IZDIRAP ARMUDU Armut biçimli bu alet önce suçluların ağzına sokuluyor, daha sonra ise uç kısmında bulunan bir vida sıkılarak alet genişletiliyordu. Sonuç olarak ise beklendiği gibi mahkumların ağzı parçalanıyor, geri dönüşü olmayan bir zarara yol açılıyordu.

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DİZ DELİCİ Mengene gibi çalışan bir başka alet olan diz delici, iç kısmında bulunan dikenlerle suçluların bacaklarında yaralar açmak için kullanılıyor, hatta kimi zaman bacaklarının tamamen kopmasına yol açıyordu.

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METAL TABUT Bir kafes biçiminde tasarlanan ve suçluyu neredeyse tamamen hareketsiz bırakan bu alet, diğerleri gibi öldürmese de, uzun süreli kullanıldığı zaman zihinsel ve fiziksel sıkıntılara sebep oluyordu.

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GİYOTİN Listemizin belki de en insancıl ve en meşhur infaz yöntemi olan giyotin, hepimizin bildiği gibi yukarıdan bırakılan bir bıçağın suçlunun kafasını milisaniyeler içinde bedeninden ayırması prensibiyle çalışıyordu.

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İSPANYOL EŞEĞİ Bu alet, İspanyol Engizisyonu döneminde asilerden bilgi almak amacıyla kullanılıyordu. Suçlu, bir üçgenin sivri ucuna oturtuluyor ve acıyı arttırması için ayaklarına ağırlıklar bağlanıyordu.

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JUDAS'IN BEŞİĞİ Judas'ın beşiği, İtalyanların geliştirdiği bir işkence aracıdır. Suçlular sivri kısmı anüs ya da vajinaya denk gelecek şekilde piramit biçimli bir metal yapının üzerine oturtulur. Delik yara olup genişledikçe suçlu enfeksiyon kapar ve yaşamını acı içinde yitirir.

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POENA CULLEİ Romalıların geliştirdiği bir işkence tekniği olan Poena Cullei, anne ya da babasını öldürmüş kişilerin cezalandırılması için kullanıldı. Bu işkence yönteminde suçlu köpek, kedi, yılan ve maymun gibi hayvanlarla birlikte deri bir çuvalın içine hapsedilir ve ardından denize atılır.

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LİNG CHİ Ling Chi, Çinlilerin geliştirdiği bir işkence tekniğidir ve burada kurban, kan kaybından ölene kadar vücudundan küçük parçalar kesilir. Bir yandan da oyun olarak görülen bu pratikte idamı gerçekleştiren kişi, elindeki bıçakla mahkumun vücudundan parçalar keserken işkence süresini olabildiğince uzatmaya, kısacası ölüme sebep olmadan mümkün olduğu kadar acı vermeye çalışır.

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DEMİR SANDALYE Üzerinde yüzlerce diken bulunduran demir sandalye, iç organlara zarar vermediği ve açtığı yaraların içinde kaldığı için mahkumu üzerinden kalktığında öldürmektedir.

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DEMİR BAKİRE Dünyanın en meşhur metal gruplarından birine adını veren demir bakire, Orta Çağ'da kullanılmış içi dikenli bir tabuttur. Suçlu ya hareketsiz kalarak tabutun içinde yaşayacak, ya da hareket edip ölecektir.