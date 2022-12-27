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DÜNYA
Eklenme tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 15:18

İnsanlık tarihinin en acımasız işkence yöntemleri! Kanınızı donduracak

Cezalandırma, infaz etme ya da bilgi alma yöntemi olarak kullanılan işkence, insanlık tarihinde yüzlerce yıllık bir geçmişe sahiptir. Şeytanın bile aklına gelmez diyeceğiniz en acımasız işkence yöntemleri...

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