  • $19,1906
  • 20,8128
  • 1214.64
  • 4812.93

Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 1 Nisan 2023 Cumartesi 09:25

İngiltere'nin ünlü kütüphanesinde toplu iftar programı düzenlendi

İngiltere'de 'Ramazan Çadırı Projesi' tarafından ülkede geleneksel hale getirilen 'Açık İftar' etkinlikleri kapsamında, ülkenin ünlü kütüphanesi British Library'de toplu iftar programı düzenlendi.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.