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DÜNYA
Eklenme tarihi: 7 Eylül 2023 Perşembe 00:39

İngiltere yüksek sıcaklıkların pençesinde

İngiltere'de yılın sıcaklık rekorunun bu hafta kırılacağı tahmin ediliyor.

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