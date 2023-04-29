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DÜNYA
Eklenme tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 14:11

İngiltere ve İskoçya'da oy kullanma işlemi bugün başlıyor

İngiltere ve İskoçya'da, Türkiye'de 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi başladı.

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