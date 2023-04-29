İngiltere ve İskoçya'da oy kullanma işlemi bugün başlıyor

Kayıtlı 127 bin 281 seçmenin bulunduğu Birleşik Krallık'taki seçmenler, 4 kentte Türkiye'deki seçimler için oy kullanmaya başladı.

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Ülkede, bu yıl ilk kez 4 farklı kentte sandık kurulurken Londra, Manchester ve Edinburgh'da seçim 7 Mayıs'a, Leicester'da 1 Mayıs'a kadar sürecek.