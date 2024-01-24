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DÜNYA
Eklenme tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 09:30

İlk defa bir Türk vatandaşına 'şehrin anahtarı' verildi

ABD'nin New Jersey eyaletinde, ilk defa bir Türk vatandaşına yaşadığı şehrin anahtarı hediye edildi.

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