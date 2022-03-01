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DÜNYA
Eklenme tarihi: 1 Mart 2022 Salı 10:49

İkinci dünya savaşındaki büyük sır! Hayalet ordu

1944'de II. Dünya Savaşı'nın en şiddetli zamanları yaşanıyordu. ABD, okyanus ötesinden gelerek savaşa katılmış, müttefik devletler Avrupa'ya geniş çaplı bir çıkarma harekatı planlıyordu.

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