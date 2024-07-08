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DÜNYA
Eklenme tarihi: 8 Temmuz 2024 Pazartesi 10:53

İki ülke arasında Polonya sınırında ortak tatbikat

Belarus ve Çin, Polonya sınırındaki Brest kenti yakınlarında ‘ortak terörle mücadele tatbikatı' yapacaklarını duyurdu. Tatbikatın, 8-19 Temmuz arasında yapılacağı ifade edildi.

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