İki ülke arasında Polonya sınırında ortak tatbikat

Ortak eğitim, deneyim alışverişinde bulunulmasına, Belarus ve Çin birliklerinin uyum sağlamasına ve birliklerin ortak eğitimi alanında Belarus-Çin ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için bir temel oluşturulmasına olanak tanıyacak" denildi

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İki taraf, katılımcı birliklerin eğitim seviyesini ve koordinasyon yeteneğini geliştirmeyi ve iki ordu arasındaki pratik iş birliğini derinleştirmeyi amaçlayan rehine kurtarma ve ortak terörle mücadele operasyonları gibi tatbikatları ortaklaşa tamamlamak için karma bir eğitim modu benimseyecek" dedi.