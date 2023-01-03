İçini gören gözlerine inanamıyor! Dev patatesin içinden bakın ne çıktı

1 / 16

Big Idaho Patates Otel, farklı bir otel en farklı deneyimi yaşamak isteyenler için eşsiz bir fırsat. Ayrıca patates deyip geçmeyin, otelde konforunuz için her şey düşünülmüş.

2 / 16

Kristie Wolfe tarafından tasaralanan otel dışarıdan baktığını zaman devasa bir patates görünümünde. Ancak içi bambaşka bir dünya. Ayrıca bu otel Wolfe'nin ilk çılgınlığı değil. Hawaii'de bir ağaç oteli ve bir buz oteli de var.

3 / 16

Patatesin içine girdikten sonra, sebzenin oyukluğunu da hissedebileceğiniz tatlı mı tatlı bir oturma odası çıkıyor karşınıza.

4 / 16

İç mekan, sakinliği ve eğlenceyi bir araya getiriyor. Rahat bir patates odası oluşturmak için bohem objelerle döşenmiş.



5 / 16

Gecelik konaklama ücreti ise 200 dolar. Patates otelde kalmak istiyorsanız önceden rezervasyon yapmak zorundasınız. Çünkü tam dolulukla çalışıyor.

6 / 16

Tek kişinin konaklayabildiği otelde krallara layık bir yatak, gerçek geyik boynuzundan yapılmış bir avize ilk göze çarpanlar.



7 / 16





8 / 16



9 / 16



10 / 16

Banyo konusu ise biraz aklınızı kurcalayabilir. Patatesin içinde bir banyo yok ancak hemen yanındaki silo modern bir banyoya dönüştürülmüş.

11 / 16

Spa tarzında hazırlanan banyoda kullanılan gerçek bitkiler, vücudunuz kadar zihninizi de dinlendirebilir.

12 / 16



13 / 16



14 / 16



15 / 16

