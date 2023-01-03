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DÜNYA
Eklenme tarihi: 3 Ocak 2023 Salı 14:27

İçini gören gözlerine inanamıyor! Dev patatesin içinden bakın ne çıktı

Patatesin doyuruculuğu ve lezzeti herkes tarafından biliniyor. Peki uyumak için çok konforlu olduğunu da biliyor musunuz?

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