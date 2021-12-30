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DÜNYA
Eklenme tarihi: 30 Aralık 2021 Perşembe 11:27

İçine düşen her şeyi öldürüyor! Kimse yanına yaklaşamıyor

93°C'yi bulan maksimum sıcaklığıyla Kaynayan Nehir aslında kaynamıyor, ancak yumurtanızı haşlayacak ve düşen her şeyi öldürecek kadar sıcak.

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