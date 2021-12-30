İçine düşen her şeyi öldürüyor! Kimse yanına yaklaşamıyor

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Yerel inanışa göre Kaynayan Nehir muazzam spiritüel güce sahip bir mekân. Fotoğrafta bir şaman, 'taşların, ormanın ve tüm yaratılışın dualarını Yaradan'a ulaştırdığına' inandığı Duman Ruhu'na bir şarkı çalıyor.

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Peru Amazonu'nda lojistik bir merkez olan Pucallpa kentinin hızla gelişmesi, Kaynayan Nehir de dahil olmak üzere bölgedeki yerel ekosistemleri tehdit ediyor.

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Nehir sisteminin tümü 9 kilometre uzunluğunda; ancak sıcak olan, nehrin aşağı bölgelerindeki 6,24 kilometrelik bölüm. Bu akıntının çoğu sizi öldürecek kadar sıcak.

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Özellikle de kuru sezonda. Küçük memeliler, sürüngenler ve amfibiler sürekli olarak bu sulara düşüyorlar ve canlı canlı kaynıyorlar. Buradayken sevdiğim şeylerden biri de attığınız her adımda son derece dikkatli olmanız gerekmesi, ne de olsa düşerseniz bunun son derece ciddi sonuçları olabilir. Kaynak: National Geographic Türkiye

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