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DÜNYA
Eklenme tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 11:06

İçinden kamyonet geçen Hamas tünelleri bulundu! İşgalci İsrail'in korkulu rüyası

İsrail ordusu sınırın hemen dibinde devasa Hamas tünelleri keşfetti. Gazze metrosu olarak anılan tünelin uzunluğu dört kilometre. Tünelin yer yer 50 metre derinliğe ulaştığı aktarıldı. Tünelin inşaatından Hamas lideri Yahya Sinvar'ın kardeşinin sorumlu olduğu iddia edildi. İsrail'in hemen dibinde bu derece büyük yapıların ortaya çıkması istihbarat zafiyetlerini yeniden gündeme getirdi.

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