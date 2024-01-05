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DÜNYA
Eklenme tarihi: 5 Ocak 2024 Cuma 16:34

İçerdekileri kimsenin görmesine izin verilmiyor! Dünyanın en iyi korunan yeri

Dünya üzerinde iyi korunan yerlerin olduğunu hepimiz biliyoruz ama üstün güvenlik önlemleri ile korunan ve içerisinde çok değerli ve gizli maddelerin olduğu yerleri çoğumuz bilmiyoruz...

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