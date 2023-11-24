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DÜNYA
Eklenme tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 08:58

Hollanda'daki tren istasyonlarında Filistin'e destek için oturma eylemleri düzenlendi

Hollanda'nın birçok kentindeki tren istasyonlarında, Filistin'e destek için oturma eylemleri düzenlendi. Rotterdam merkez tren istasyonunda toplanan göstericiler, Filistin bayraklarını sallayarak 'ateşkes' çağrısı yaparak, İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle Hollanda hükumetine tepki gösterdi.

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