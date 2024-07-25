Hizbullah, İsrail hava üssünün videosunu yayınladı! İHA ile çekildiği belirtildi

Hizbullah, Lübnan sınıra yakınında yer alan İsrail askeri hava üssünün görüntülerini bir video ile paylaştı.
"Ramat David" üssünün görüntülerinin insansız hava aracı (İHA) ile çekildiği belirtildi.
Örgütün Telegram hesabından yayınlanan yaklaşık 9 dakikalık görüntünün, 23 Temmuz'da çekildiği bildirildi.
Hizbullah'ın yayınladığı videoda, İsrail ordusuna ait askeri üsler, askeri kargo uçakları, kalkış pistleri, radar, elektronik gözlem, erken uyarı hava savunma sistemleri, yakıt depoları, helikopterler ve stratejik askeri noktalar görülüyor.
Hizbullah daha önce de İsrail'in kuzey bölgesindeki askeri üsler, yakıt depoları, hava savunma bataryaları, Hayfa Limanı ve limanda demirleyen savaş gemisine ait görüntülerin yer aldığı iki ayrı İHA görüntüsü yayınlamıştı.
Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.
İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında yüksek askeri gerilim sürüyor.
Hizbullah, resmi Telegram hesabı üzerinden bugün yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun sınır bölgesindeki askeri hedeflerine yönelik beş saldırı düzenlendiğini duyurdu.
Hizbullah, resmi Telegram hesabı üzerinden bugün yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun sınır bölgesindeki askeri hedeflerine yönelik beş saldırı düzenlendiğini duyurdu.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusu ise ağır topçu atışlarıyla Aytarun beldesi ve çevresini vurdu. Saldırının ardından bölgedeki tarım arazilerinde yangın çıktı.
Başka bir haberde, İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının Kefr Şuba beldesindeki bazı bölgelere füze fırlattığı aktarıldı.