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DÜNYA
Eklenme tarihi: 25 Temmuz 2024 Perşembe 15:58

Hizbullah, İsrail hava üssünün videosunu yayınladı! İHA ile çekildiği belirtildi

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, sınıra yaklaşık 50 kilometre mesafede yer alan İsrail ordusuna ait 'Ramat David' askeri hava üssünün insansız hava aracı (İHA) ile çekilmiş görüntülerini yayınladı.