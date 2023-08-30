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DÜNYA
Eklenme tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 14:02

Hindistan'ın uzay aracı doğruladı! Ay'ın güney kutbunda keşfedildi

Hindistan'ın Chandrayaan-3 uzay keşif aracının, Ay'ın güney kutbunda muhtelif elementleri tespit ettiği ve kükürt varlığını doğruladığı açıklandı.

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