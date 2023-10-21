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Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 15:42

Herkes tavşan yuvası zannetti ama... Gerçek bambaşka çıktı

İlk bakışta sıradan bir hayvan barınağı gibi görünen bu yer görenleri bir hayli şaşırttı. Uzun ve ince bir delikten sürünerek girilen bu mağara aslında birer şaheser. İngiltere'de yer alan bu mağaranın fotoğraflarını Michael Scott tarafından çekilmiş. İşte o tavşan yuvasından çıkanlar...

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